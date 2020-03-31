Intel Comet Lake-H слили до релиза

До официального анонса нового поколения процессоров Intel Comet Lake-H осталось совсем немного времени, так что инсайдеры, которые длительное время ждали лучшего момента для слития информации, начали активно публиковать данные о продукте в сеть. К примеру, один информационный ресурс официально представил слайды с презентации Intel Comet Lake-H, которые будут опубликованы уже после официального мероприятия. Стоит отметить, что на слайдах есть абсолютно все характеристики продукта, есть вся необходимая информация и так далее. То есть, можно ознакомиться с параметрами процессоров нового поколения прямо сейчас. Мы решили данные слайды не публиковать, дабы не вредить презентации Intel. Ждем официального мероприятия.