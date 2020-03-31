Intel Comet Lake-H слили до релиза

2020-03-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Intel Comet Lake-H; [178]
До официального анонса нового поколения процессоров Intel Comet Lake-H осталось совсем немного времени, так что инсайдеры, которые длительное время ждали лучшего момента для слития информации, начали активно публиковать данные о продукте в сеть. К примеру, один информационный ресурс официально представил слайды с презентации Intel Comet Lake-H, которые будут опубликованы уже после официального мероприятия. Стоит отметить, что на слайдах есть абсолютно все характеристики продукта, есть вся необходимая информация и так далее. То есть, можно ознакомиться с параметрами процессоров нового поколения прямо сейчас. Мы решили данные слайды не публиковать, дабы не вредить презентации Intel. Ждем официального мероприятия.


Комментарии и отзывы Intel Comet Lake-H
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared La...
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared LaXiaomi AKKU Infrared Laser Level это инфракрасный лазерный уровень с компактными габаритами. ...
Представлен игровой смартфон Nubia Red M...
Представлен игровой смартфон Nubia Red MКомпания ZTE и бренд Nubia представили игровой смартфон Nubia Red Magic 5G, который получил версию Deuter...
Xiaomi Mi 10 получит батарею на 4500 мАч...
Xiaomi Mi 10 получит батарею на 4500 мАчСогласно официальному постеру, флагман Xiaomi Mi 10 получит аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч. ...
Представлен топовый планшет Huawei MateP...
Представлен топовый планшет Huawei MatePКомпания Huawei представила топовый планшет Huawei MatePad Pro, который получил фирменный восьмиядерный п...
Представлен флагманский смартфон LG V60...
Представлен флагманский смартфон LG V60Сегодня был анонсирован флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G, который должны были представить еще в ходе ...
Threadripper 3990X разогнали до 5,5 ГГц...
Threadripper 3990X разогнали до 5,5 ГГцПроцессор HEDT сегмента Threadripper 3990X уже прибыл оверклокерам и тестерам. Профессиональный оверклоке...
Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urba...
Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby UrbaОсенью 2018 года мы впервые познакомились детально с рюкзаком XD DESIGN Bobby Urban. Напомним, этот защищ...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
Объектив Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE оцен...
Объектив Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE оценКомпания Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью ATX-M 85mm f/1.8 FE, которая предн...
Foxconn делает новые iPhone...
Foxconn делает новые iPhoneНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Foxconn перестала производить новые...
AOC представила два игровых монитора G2...
AOC представила два игровых монитора G2AOC расширила игровую серию G2 добавив два монитора Q27G2U и CQ27G2U. Обе модели имеют диагональ 27 дюймо...
Silverstone представила бюджетный корпус...
Silverstone представила бюджетный корпусPrecision PS14-E это Mid-Tower, изготовлен из черной стали и пластика. Боковая панель изготовлена из зака...
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображениеОбзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетникОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетник
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor