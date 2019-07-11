Intel Comet Lake слили в сеть

На просторах интернета появилась информация о новом процессоре поколения Intel Comet Lake. Дело в том, что на протяжении длительного времени новинки Intel обсуждают в сети, но как-то это все проходило мимо реальных сливов информации. Теперь же Comet Lake попал под микроскоп инсайдеров и те рассказали, что новый процессор в исполнени флагмана получит 10 вычислительных ядер и цену в 499 долларов. Это весьма неплохо, если учитывать, что предыдущее поколение было заметно более дорогим применявшем количестве ядер. Теперь же у вас будет возможность получить более-менее доступный процессор с весьма высокой производительностью. Вопрос только в том, когда же поколение Comet Lake отправится в продажу и какие там будут особенности.