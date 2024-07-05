Intel Core Ultra 200V получит новый NPU-модуль для работы с ИИ

По информации аналитиков рынка процессоров компания Intel, скорее всего, добавит улучшенный NPU-модуль (он же нейронный процессор) в свои обновлённые десктопные процессоры поколения Arrow Lake, что повлечёт за собой дополнительные расходы со стороны производителя. Специалисты уверены в том, что новые процессоры серии Core Ultra 200V будут предлагать до 48 TOPS производительности при работе с искусственным интеллектом, что почти соответствует 50 TOPS, которые предлагает система на кристалле от AMD. Но, естественно, эти модули нужно сначала произвести, а это тяжёлый процесс, да и сама Intel изготовить эти модули не может — их нужно будет заказывать у сторонних производителей, что лишь повышает стоимость продукции. Это в конечном итоге повлияет на стоимость десктопных процессоров.

С другой стороны, есть другой слух о том, что Intel не просто улучшит производительность нейронного процессора в новых чипах, но и интегрирует его в систему на кристалле, чего ранее производитель ещё никогда не делал. Для этого производителю придётся увеличить размеры системы на кристалле на 2,8 квадратных миллиметра — это кажется не таким уж большим увеличением площади, но на самом деле это серьёзное изменение. Дело в том, что кристаллы вырезают из кремниевых «блинов» определённого диаметра. Естественно, кристалл для процессора квадратный (или прямоугольный), а блин — круглый, так что всегда есть отходы. И чем больше площадь одного чипа, тем больше отходов на каждый блин. Это тоже ведёт к повышению стоимости продукции.