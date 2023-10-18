Intel Core Ultra 9 185H появился в бенчмарках

Сегодня появилась информация о том, что процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 9 185H появился в базе данных бенчмарка Geekbench, демонстрируя частоту до 5,1 ГГц. Запись в базе данных бенчмарка подтверждает, что Intel Core Ultra 9 185H будет иметь 16 ядер (6 Р-ядер + 8 Е-ядер + 2 ядра LP E) и 22 потока, а также максимальную тактовую частоту в 5,1 ГГц. При этом базовая тактовая частота процессора оценивается в 2,5 ГГц, что гораздо ниже, чем у других процессоров Intel. Более того, данные показывают, что тестирование проводилось в старой версии Geekbench V5.4, поэтому результаты могут быть неточными и могут измениться в будущем, когда процессор протестируют в более свежей версии бенчмарка. Но даже несмотря на это процессор Intel Core Ultra 9 185H набрал 1849 баллов в однопоточном и 9832 балла в многопоточном режиме.

Это говорит о том, что новый процессор будет уступать чипам своего уровня, но пока что это только инженерный образец и говорить сейчас о провале рано. Также стоит отметить, что производитель с новыми процессорами, скорее всего, делает упор именно на технологиях, а потом уже смотрит в сторону производительности, потому что для многих потенциальных покупателей куда важнее иметь различные апгрейды для работы с памятью или искусственным интеллектом, чем баллы в бенчмарке, которые на деле ничего не предоставляют. Так что будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить более предметно о вопросе производительности готового к продаже чипа.
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