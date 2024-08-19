Intel Core Ultra 9 285K и другие процессоры новой серии представят 10 октября

Intel, по информации достаточно надёжных инсайдеров, планирует представить свои новые десктопные процессоры поколения Arrow Lake-S Core Ultra 200 уже 10 октября. Стоит напомнить, что платформа Arrow Lake-S станет следующим крупным обновлением для десктопных процессоров Intel, предлагая новую архитектуру и новый сокет. При этом специалисты отмечают, что хотя анонс новых процессоров действительно состоится уже 10 октября, реальные продажи чипов начнутся через несколько недель после анонса, так как компания хочет обеспечить доступность решений по всему миру. Более того, судя по имеющейся информации, следующая серия процессоров Intel Arrow Lake-S будет использовать новую схему наименования Core Ultra 200 и сначала будет доступна исключительно в вариантах с индексом K, то есть с поддержкой возможности разгона по множителю.

Речь идёт про модели Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K — эти процессоры будут работать на материнских платах на чипсете Z890 с новым сокетом LGA 1851. Кроме того, стоит понимать, что Arrow Lake-S Core Ultra 200 будут оснащены новыми ядрами Lion Cove P-Core и Skymont E-Core и чипы будут состоять из четырёх блоков — вычислительного блока, системного блока, блока ввода-вывода и графического блока. Графическая часть в данном случае будет основана на новой архитектуре Alchemist Xe-LPG, но пока что говорить про её производительность рано, так как реальных тестов, естественно, никто не проводил до релиза.