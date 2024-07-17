Intel Core Ultra 9 285K работает на частоте 5,7 ГГц

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из линейки Arrow Lake-S для десктопа, по данным поставщиков секретной информации, будет демонстрировать максимальную тактовую частоту в 5,7 ГГц. Эта новость поступила от известного инсайдера, который решил поделиться некоторыми деталями нового чипа в своих социальных сетях. Он отметил, что процессор Intel Core Ultra 9 285K будет иметь максимальную тактовую частоту в 5,4-5,7 ГГц для всех P-ядер, то есть для производительных ядер системы на кристалле. При этом E-ядра, то есть энергоэффективные ядра кластера, будут демонстрировать максимальную тактовую частоту 4,6-4,7 ГГц.

И с тактовой частотой 5,7 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285K должен немного уступать в плане производительности флагманским чипам Core i9-14900K и Core i9-13900K от Intel, но учитывая, что речь идёт про совершенно новую архитектуру центрального процессора и новый технологический процесс, на деле процессор может оказаться даже более производительным, чем ближайшие конкуренты в том числе от самой Intel. В этом вопросе куда важнее знать про энергопотребление процессора, потому что от этого зависит возможность его охлаждать и разгонять. Пока что об этом нет никакой информации, но если Intel действительно задействует технологический процесс компании TSMC на 3 нанометра, то преимущество в потреблении энергии может быть колоссальное. Так что ждём с огромным нетерпением релиза этого процессора — он может быть интересным решением.
AMD представила процессоры Ryzen 9000…
Сегодня на выставке Computex 2024 компания AMD анонсировала свою новую серию процессоров для настольных П…
AMD Ryzen 9 9950X протестировали в бенчмарках…
Сегодня появились новые тесты десктопного процессора AMD Ryzen 9 9950X с ядрами поколения Zen 5, которые …
В сети появились цены Ryzen 9 9950X — он слишком дорогой…
Вчера на просторах интернета пользователи смогли обнаружить упоминание о новом процессоре из линейки AMD …
Intel подготовила процессоры и видеокарты для новых ИИ от Mi…
В последнее время крупные компании из мира высоких технологий достаточно активно говорят и работают над т…
Intel опоздает с релизом процессоров Lunar Lake…
Согласно официальному плану, процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V, разработанные специально для то…
В сети появились первые тесты AMD Ryzen AI 9 HX 370…
Сегодня в сеть утекли бенчмарки процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 поколения Strix Point, которые, если они…
AMD готовит к релизу процессоры серии Ryzen 9000…
Сегодня появилась достаточно интересная информация от инсайдера, который утверждает, что компания AMD гот…
Intel Core Ultra 200V получит новый NPU-модуль для работы с …
По информации аналитиков рынка процессоров компания Intel, скорее всего, добавит улучшенный NPU-модуль (о…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor