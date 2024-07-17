Intel Core Ultra 9 285K работает на частоте 5,7 ГГц

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K из линейки Arrow Lake-S для десктопа, по данным поставщиков секретной информации, будет демонстрировать максимальную тактовую частоту в 5,7 ГГц. Эта новость поступила от известного инсайдера, который решил поделиться некоторыми деталями нового чипа в своих социальных сетях. Он отметил, что процессор Intel Core Ultra 9 285K будет иметь максимальную тактовую частоту в 5,4-5,7 ГГц для всех P-ядер, то есть для производительных ядер системы на кристалле. При этом E-ядра, то есть энергоэффективные ядра кластера, будут демонстрировать максимальную тактовую частоту 4,6-4,7 ГГц.

И с тактовой частотой 5,7 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285K должен немного уступать в плане производительности флагманским чипам Core i9-14900K и Core i9-13900K от Intel, но учитывая, что речь идёт про совершенно новую архитектуру центрального процессора и новый технологический процесс, на деле процессор может оказаться даже более производительным, чем ближайшие конкуренты в том числе от самой Intel. В этом вопросе куда важнее знать про энергопотребление процессора, потому что от этого зависит возможность его охлаждать и разгонять. Пока что об этом нет никакой информации, но если Intel действительно задействует технологический процесс компании TSMC на 3 нанометра, то преимущество в потреблении энергии может быть колоссальное. Так что ждём с огромным нетерпением релиза этого процессора — он может быть интересным решением.