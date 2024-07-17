Intel Core Ultra 9 285K работает на частоте 5,7 ГГц

И с тактовой частотой 5,7 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285K должен немного уступать в плане производительности флагманским чипам Core i9-14900K и Core i9-13900K от Intel, но учитывая, что речь идёт про совершенно новую архитектуру центрального процессора и новый технологический процесс, на деле процессор может оказаться даже более производительным, чем ближайшие конкуренты в том числе от самой Intel. В этом вопросе куда важнее знать про энергопотребление процессора, потому что от этого зависит возможность его охлаждать и разгонять. Пока что об этом нет никакой информации, но если Intel действительно задействует технологический процесс компании TSMC на 3 нанометра, то преимущество в потреблении энергии может быть колоссальное. Так что ждём с огромным нетерпением релиза этого процессора — он может быть интересным решением.