Intel Core i3-14100 уже продают в Китае

Чип работает на базовой тактовой частоте в 3,5 ГГц и максимальной тактовой частоте в 4,7 ГГц, имеет базовое тепловыделение до 60 Вт и максимальный TDP на уровне 110 Вт. Ещё этот процессор получил 5 МБ кэша L2 и 12 МБ кэша L3, и его цена должна находиться на уровне 100-120 долларов. Ранее в бенчмарке Geekbench появились данные о том, что процессор Intel Core i3-14100 набрал 2509 баллов в одноядерных и 8881 балл в многоядерных тестах, что является увеличением производительности на 12% и 23% соответственно по сравнению с его предшественником. Но пока что тестов в реальных приложениях никто не предоставил, так что, вероятно, говорить сейчас о преимуществах новинки рано. Но чисто теоретически для доступных сборок это отличное решение за свои деньги и его можно недорого охладить.