Intel Core i3-14100 уже продают в Китае

Китайские журналисты обнаружили, что ещё не анонсированный процессор Intel Core i3-14100 уже продаётся на китайской платформе Goofish — это свободная платформа, где частные лица могут продавать любого рода товары. Процессор имеет код SRN26 и является инженерным образцом или продуктом для внутреннего тестирования — в его названии имеется код QS, который обычно можно заметить на процессорах, которые отправили на обзоры в данном регионе. И, что очень важно, у образцов QS-серии обычно нет отличий от серийных моделей. Согласно предыдущим утечкам известно, что Intel Core i3-14100 основан на дизайне с 4 P-ядрами, что означает, что это стандартный четырёхъядерный процессор с восемью потоками.

Чип работает на базовой тактовой частоте в 3,5 ГГц и максимальной тактовой частоте в 4,7 ГГц, имеет базовое тепловыделение до 60 Вт и максимальный TDP на уровне 110 Вт. Ещё этот процессор получил 5 МБ кэша L2 и 12 МБ кэша L3, и его цена должна находиться на уровне 100-120 долларов. Ранее в бенчмарке Geekbench появились данные о том, что процессор Intel Core i3-14100 набрал 2509 баллов в одноядерных и 8881 балл в многоядерных тестах, что является увеличением производительности на 12% и 23% соответственно по сравнению с его предшественником. Но пока что тестов в реальных приложениях никто не предоставил, так что, вероятно, говорить сейчас о преимуществах новинки рано. Но чисто теоретически для доступных сборок это отличное решение за свои деньги и его можно недорого охладить.
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