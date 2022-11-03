Intel Core i5-13400 показался в бенчмарке

Сегодня в сети появились бенчмарки процессора Intel Core i5-13400, благодаря которым можно примерно понимать, какие возможности будут у процессора нового поколения. Дело в том, что это действительно чип 13-го поколения, но только он является представителем бюджетного сегмента и никто особо не ожидает от него прорывной производительности в тех же видеоиграх или софте. Но производитель, видимо, решил иначе, так как в бенчмарке было заявлено 10 вычислительных ядер при 16 потоках обработки данных. Этого предостаточно, чтобы запускать любые современные игры и получать достаточную производительность от видеокарты буквально в любых сценариях использования. И учитывая, что это бюджетный процессор, такие характеристики выглядят более чем привлекательными.

Всего у Core i5-13400 будет 6 производительных ядер, которые отвечают за задачи с особенно прожорливым софтом или видеоигры, плюс есть 4 энергоэффективных ядра, которые тоже неплохо справляются с задачами, но в тех случаях, когда пользователю нужно просто поработать в браузере, например. За счёт правильного распределения задач данный процессор с новой архитектурой позволяет получать море удовольствия от игр или от работы, при этом у него будет крайне привлекательная стоимость, что тоже немаловажно. Вопрос только в том, когда процессор отправится в продажу и по какой конечной стоимости. Да и материнские платы, конечно, тоже хотелось бы увидеть для данного сегмента процессоров.
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