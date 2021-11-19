Intel Core i7-12700H превосходит Ryzen 9 5900HX на 47%

Ожидается, что Intel анонсирует свои мобильные процессоры Alder Lake в первом квартале 2022 года, и уже появляются слухи и утечки информации о некоторых из этих чипов. Недавно было замечено, что i7-12700H был протестирован на Cinebench и результаты показали впечатляющий прирост производительности. Процессор имеет шесть ядер Golden Cove (P) и восемь ядер Gracemont (E), всего 14 ядер и 20 потоков.

I7-12700H имеет настраиваемую базовую TDP от 35 Вт до 45 Вт, и этот конкретный образец работал на заявленной базовой частоте 2,9 ГГц во время тестирования. Процессор набрал 689 баллов в одноядерном тесте Cinebench R20, что на 12% быстрее, чем Core i9-11950H, и на 21% быстрее, чем флагман AMD Ryzen 9 5900HX. Процессор увеличивает этот разрыв в многоядерном тесте Cinebench R20, набрав 7158 баллов, что на 47% превосходит 8-ядерный 16-поточный Ryzen 9 5900HX. Мы также можем видеть, что многоядерная производительность на 49% выше, чем у недавно выпущенного Apple M1 Max в Cinebench R23. AMD готовит свои процессоры Ryzen 6000 к запуску в начале 2022 года, которые будут конкурировать с этими чипами Alder Lake.

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