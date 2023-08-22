Intel Core i7-14700K прошёл тестирование в Китае

Стоит напомнить, что ранее мы уже видели утечку информации о процессоре Intel Core i7-14700K с приростом производительности по сравнению с предшественником на уровне 20%. Теперь же появились свежие тесты китайского пользователя, который использовал материнскую плату MSI PRO Z690-A DDR4 и жидкостное охлаждение в паре с 16 ГБ оперативной памяти DDR4-4000 в рамках прогона по бенчмаркам. Его исследование подтвердило информацию о том, что процессор Intel Core i7-14700K имеет конфигурацию из 8+12 ядер, то есть в конечном итоге пользователь получает 20 ядер и 28 потоков обработки информации. Это будет отличным обновлением по сравнению с существующим процессором Core i7-13700K, который имеет конфигурацию 8+8 ядер, так как в многоядерных задачах новый чип сможет показать себя ещё лучше, хотя 28 потоков это очень много и задействовать их все сможет далеко не каждый.

Процессор будет иметь 33 МБ умного кэша и будет работать на базовой тактовой частоте 3,4 ГГц, которая может на отдельных ядрах подниматься до 5,6 ГГц. Проблема только в том, что все преимущества процессора заканчиваются на его количестве ядер и небольшом приросте тактовой частоты в случае разгона под нагрузкой — всё остальное у процессора от старой модели. То есть вы получаете тот же технологический процесс, те же ядра, ту же производительность ядер, ту же энергоэффективность — всё это производитель просто перетянул из старого поколения в новое. И это нравится далеко не всем потенциальным покупателям.