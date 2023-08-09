Intel Core i7-14700K засветился в тестах бенчмарка

Инсайдеры заявили, что процессор Intel Core i7-14700K, который построен на архитектуре Raptor Lake Refresh для десктопных компьютеров, был замечен в бенчмарке при работе на частоте в 6,3 ГГц. Данный процессор был протестирован на базе материнской платы MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 с памятью DDR4, которая, возможно, в будущем станет узким местом в плане производительности системы, но в целом это никак не влияет на тактовую частоту процессора. При этом в бенчмарке система показала, что процессор Intel Core i7-14700K имеет конфигурацию 8+12 ядер, предоставляя 20 ядер и 28 потоков. Это будет хорошим улучшением по сравнению с существующим процессором Core i7-13700K, который имеет конфигурацию 8+8 ядер, обеспечивая дополнительный рост производительности в приложениях, которые умеют работать с большим количеством ядер, благодаря этим дополнительным ядрам E (энергоэффективные ядра).

Также процессор будет иметь 33 МБ умного кэша (по сравнению с 30 МБ у предшественника) и будет работать на базовой частоте в 3,4 ГГц и на частоте 5,6 ГГц с технологией Turbo Boost. Это значительное увеличение на +200 МГц по сравнению с 13700K, так что в конечном итоге процессор получит значительный прирост в 10% производительности. Но если пользователи ожидали увидеть настоящую революцию в этом вопросе, то, вероятно, они будут сильно разочарованы, потому что по сути процессор не стал сильно лучше и назвать его абсолютно новым тоже язык не поворачивается. Слишком уж мало изменений.