Intel Core i9-11900K возглавил одноядерный рейтинг в PassMark

В рейтинге PassMark появился новый лидер в одноядерной производительности. Процессор Intel Core i9-11900K набрал 3764 балла, на втором месте расположился процессор Intel Core i7-11700K с 3548 баллами. После идут сразу четыре процессора компании AMD: 5800X, 5900X, 5950X и 5600X. Intel Core i9-11900K превосходит i9-10900KF в многоядерном тесте PassMark примерно на 16,6%.

Новейшие процессоры еще официально не вышли, но уже известно, что они используют новую архитектуру ядра Cypress Cove. Оба процессора имеют конфигурацию 8 ядер/16 потоков, Intel Core i9-11900K имеет более высокие рабочие частоты, чем i7-11700K. Частота 5,3 ГГц достигается с помощью функции Thermal Velocity Boost. Как известно, процессоры Intel Rocket Lake-S будут выпущены в марте 2021 года.
Комментарии и отзывы Intel Core i9-11900K
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