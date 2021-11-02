Intel Core i9-12900K на 36% быстрее стандартного в режиме максимальной мощности Turbo

Недавно анонсированный Intel Core i9-12900K должен выйти 4 ноября вместе с i7-12700K и i5-12600K. Мы уже видели многочисленные утечки относительно производительности процессоров, предшествовавшие анонсу, и теперь мы получили некоторые новые просочившиеся данные о производительности процессоров при работе в режиме максимальной мощности Turbo Power (MTP). MTP определяется Intel как максимальное устойчивое рассеивание мощности процессора по сравнению с TDP, которое является базовой потребляемой мощностью. Разница в производительности между этими двумя режимами питания была выявлена ​​из результатов многопоточного тестирования Cinebench R20, опубликованных Wofstame, менеджером по планированию продуктов для игровых настольных ПК Lenovo в Китае.

Intel Core i9-12900K набирает 7492 балла при TDP 125 Вт и 10180 баллов или на 36% быстрее при работе с MTP 241 Вт. Эта разница в производительности менее заметна для других процессоров с Core i7-12700K. улучшение на 30% между режимами мощности 125 Вт и 190 Вт, в то время как Core i5-12600K демонстрирует улучшение на 10% с TDP 125 Вт до 150 Вт MTP. Intel, похоже, извлекает максимальную производительность из своего Core i9-12900K с меньшей отдачей от увеличенного бюджета мощности по сравнению с другими процессорами.
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