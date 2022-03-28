Intel Core i9-12900KS 12-го поколения представлен как самый быстрый в мире процессор для настольных ПК

Сегодня корпорация Intel объявила полную информацию и доступность нового процессора Intel Core i9-12900KS 12-го поколения, самого быстрого в мире процессора для настольных ПК. Он обеспечивает максимальную частоту до 5,5 ГГц в режиме турбо — в спецификации Intel Thermal Velocity Boost и использует технологию Intel Adaptive Boost Technology (Intel ABT), чтобы обеспечить непревзойденные игровые возможности.

Разблокированный процессор i9-12900KS — идеальный процессор для энтузиастов и геймеров, которым нужен самый быстрый из доступных процессоров. С 16 ядрами (восемь производительных и восемь эффективных ядер) и 24 потоками, максимальной частотой до 5,5 ГГц в режиме турбо, базовой мощностью процессора 150 Вт и 30 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache для еще большей игровой мощности и производительности.

Основные функции и возможности i9-12900KS включают в себя:

  • Максимальная частота в турборежиме до 5,5 ГГц с технологией Intel Thermal Velocity Boost.
  • Технология Intel Adaptive Boost для повышения производительности в играх за счет возможности более высоких многоядерных турбочастот.
  • 16 ядер (восемь P-ядер и восемь E-ядер), 24 потока, базовая мощность процессора 150 Вт, 30 МБ Intel Smart Cache и поддержка PCIe Gen 5.0 и 4.0.
  • Поддержка до DDR5 4800 МТ/с и DDR4 3200 МТ/с.
  • Набор микросхем совместим с существующими материнскими платами Z690 с последней версией BIOS, рекомендованной для лучшего игрового процесса.
Процессор i9-12900KS позволяет геймерам и любителям разгона поднять производительность на новый уровень.
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