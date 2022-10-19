Intel Core i9-13900K оказался заметно мощнее конкурента

Некоторое время назад появилась информация о том, что в процессоре Intel Core i9-13900K используются новые производительные ядра, которые обладают достаточно внушительной мощностью — в видеоиграх и сценариях, когда нужна предельная производительность на ядро, этот процессор показывает себя просто отлично. Более того, теперь компания протестировала данный процессор в различных условиях, в том числе в специализированных бенчмарках, и оказалось, что новый флагман Intel на 11% мощнее процессора AMD Ryzen 9 7950X. А это, стоит напомнить, флагманский процессор AMD, который в теории должен предоставлять просто безумную производительность как в одноядерном, так и в многоядерных тестах. Но на деле оказалось, что у Intel решение всё же более производительное.

При этом важно понимать, что у Intel есть невероятно важное преимущество перед конкурентом — 13-е поколение процессоров Core работает как с DDR4, так и с DDR5, что позволяет потенциальному покупателю собрать компьютер за адекватные деньги, например, чтобы играть в современные видеоигры с комфортом или монтировать видео. У AMD, которая пошла по крайне странному пути, в новом поколении поддерживается только оперативная память DDR5, которая стоит в два раза дороже, чем DDR4, плюс материнские платы под данную память стоят безумных денег. Получается, что компьютер на базе Intel будет заметно дешевле, при этом у него на 11% будет выше производительность. Вот вам и новое поколение процессоров.
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