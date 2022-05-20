Intel Core i9-13900K получит большой объем кэш-памяти

Несмотря на то, что процессоры Intel Raptor Lake должны выйти только в самом конце года, они все чаще фигурируют в различных бенчмарках. В одном из тестов засветился топовый процессор Intel Core i9-13900K.

Ранние слухи о том, что новые процессоры будут иметь гораздо больше кэш-памяти подтвердились. В частности, Core i9-13900K имеет суммарно (L2 и L3) 68 МБ кэш-памяти. Судя по всему, речь идет о 36 МБ кеша L3 и 32 МБ кеша L2. Если быть точнее, то кэш L3 будет только у крупных ядер, а у мелких еще и L2.

Предположительно, каждое крупное ядро ​​Raptor Cove будет иметь 2 МБ кэш-памяти L2 и 3 МБ кэш-памяти L3. И на каждый кластер мелких ядер будет соответственно 4 МБ и 3 МБ. В новых CPU будет восемь больших ядер, и 16 маленьких, если речь идет о топовых процессорах. В результате у семейства Raptor Lake будет на 55% больше кэша, чем у линейки Alder Lake.