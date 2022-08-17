Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарках перед релизом

Протестированный журналистами образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake представляет собой розничный чип с 24 ядрами и 32 потоками в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. ЦП настроен на базовую тактовую частоту 3,0 ГГц, одноядерную тактовую частоту 5,8 ГГц (1–2 ядра) и тактовую частоту всех ядер 5,5 ГГц (все 8 P-ядер). ЦП имеет 68 МБ комбинированной кэш-памяти и рейтинг PL1 125 Вт, который увеличивается до 250 Вт. Тесты, опубликованные OneRaichu, проводились на платформе Z690 с использованием памяти DDR5-6400 (CL34). В тесте сжатия Core i9-13900K набрал 171,928 GIPS, что на 19% больше, чем у Core i9-12900K с его 144,147 GIPS. Что касается распаковки, Core i9-13900K набирает 231,184 GIPS, что оказывается более впечатляющим скачком на 60% по сравнению с 144,510 GIPS у Core i9-12900K.

Лидер также заявляет, что Core i9-13900K может достигать до 70% производительности при декомпрессии при наличии на складе подходящего оборудования. Вы также можете заметить, что однопоточная тактовая частота Core i9-13900K составляет до 5,71 ГГц, а максимальная частота Core i9-12900K — 5,0 ГГц. Кроме того, процессор Raptor Lake имеет 33% потока и 50% преимущество по ядру по сравнению с процессором Alder Lake, сохраняя при этом гораздо более высокую тактовую частоту ST и MT. Ожидается, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК, включая флагманский Core i9-13900K, будут запущены в октябре на платформе Z790. Процессоры будут конкурировать с линейкой процессоров AMD Ryzen 7000, которая также будет запущена осенью 2022 года.