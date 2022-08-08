Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарках

Тесты процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake продолжают поступать за целых два месяца до его ожидаемого запуска. Последние тесты исходят от OneRaichu, который показывает максимальный потенциал чипа с настройкой «Неограниченная мощность» и тактовой частотой по умолчанию до 5,8 ГГц. Протестированный образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake, по-видимому, представляет собой розничный чип с 24 ядрами и 32 потоками в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. Процессор имеет в общей сложности 68 МБ кэш-памяти, и мы можем сказать, что это просто лучший образец «Retail-Ready», основываясь только на его тактовой частоте. Чип сохраняет максимальную тактовую частоту 5,8 ГГц для 2 ядер и частоту 5,5 ГГц для всех 8 P-ядер.

Точная тестовая конфигурация не была раскрыта, но OneRaichu протестировал чипы с двумя профилями: один со стандартной «Ограниченной мощностью», а другой с настройкой «Неограниченная мощность». Используя первую настройку, чип набрал 2290 баллов в одноядерном режиме и 35 693 балла в многоядерном режиме с максимальной потребляемой мощностью 253 Вт. Параметр «Неограниченная мощность» снимает все оковы и предлагает полный потенциал процессора. С новым профилем процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake показал одноядерную оценку 2288 баллов, что совпадает с первой настройкой, а вот многопоточная оценка Cinebench R23 подскочила до 40 616 баллов, что на 14% больше, чем при стандартном профиле мощности. Правда, потребление энергии выросло до 345 Вт.