Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарках

Точная тестовая конфигурация не была раскрыта, но OneRaichu протестировал чипы с двумя профилями: один со стандартной «Ограниченной мощностью», а другой с настройкой «Неограниченная мощность». Используя первую настройку, чип набрал 2290 баллов в одноядерном режиме и 35 693 балла в многоядерном режиме с максимальной потребляемой мощностью 253 Вт. Параметр «Неограниченная мощность» снимает все оковы и предлагает полный потенциал процессора. С новым профилем процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake показал одноядерную оценку 2288 баллов, что совпадает с первой настройкой, а вот многопоточная оценка Cinebench R23 подскочила до 40 616 баллов, что на 14% больше, чем при стандартном профиле мощности. Правда, потребление энергии выросло до 345 Вт.