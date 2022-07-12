Intel Core i9-13900K засветился в результатах бенчмарка

Процессор Intel Core i9-13900K 5,5 ГГц Raptor Lake для настольных ПК был протестирован в Geekbench 5 и вытеснил Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X. Процессор Intel Core i9-13900K все еще является ранним образцом, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Судя по предыдущим слухам, мы можем ожидать до 68 МБ общего «игрового» кэша на этом чипе. Протестированный здесь образец имеет базовую тактовую частоту 3,0 ГГц и тактовую частоту повышения до 5,5 ГГц. Было упомянуто, что образцы ES3 будут достигать частоты до 5,5 ГГц, а окончательные образцы ЦП будут достигать скорости до 5,8 ГГц (одноядерные). Журнал данных Geekbench показывает, что чип фактически работал на частоте одного ядра до 5,7 ГГц.

Процессор тестировался на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Extreme с 32 ГБ памяти DDR5-6400. Это действительно быстрая конфигурация DRAM, которая использовалась в тестах, и Raptor Lake официально будет поддерживать собственные скорости до DDR5-5600. Что касается производительности, образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake набрал 2133 балла в одноядерных и 23 701 балл в многопоточных тестах. Для сравнения, в том же бенчмарке Intel Core i9-12900K (Alder Lake) набирает 1987 одноядерных и 17272 балла в многоядерных, тогда как AMD Ryzen 9 5950X набирает 1686 баллов в одноядерных и 16 508 баллов в многоядерных тестах. Это означает, что новый флагман до 48% быстрее, чем Ryzen 9 5950X, и на 37% быстрее, чем Core i9-12900K в многопоточных тестах, что является огромным скачком.