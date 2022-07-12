Intel Core i9-13900K засветился в результатах бенчмарка

Процессор тестировался на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Extreme с 32 ГБ памяти DDR5-6400. Это действительно быстрая конфигурация DRAM, которая использовалась в тестах, и Raptor Lake официально будет поддерживать собственные скорости до DDR5-5600. Что касается производительности, образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake набрал 2133 балла в одноядерных и 23 701 балл в многопоточных тестах. Для сравнения, в том же бенчмарке Intel Core i9-12900K (Alder Lake) набирает 1987 одноядерных и 17272 балла в многоядерных, тогда как AMD Ryzen 9 5950X набирает 1686 баллов в одноядерных и 16 508 баллов в многоядерных тестах. Это означает, что новый флагман до 48% быстрее, чем Ryzen 9 5950X, и на 37% быстрее, чем Core i9-12900K в многопоточных тестах, что является огромным скачком.