Intel Core i9-14900K подорожал на 16%

Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake уже считаются одними из лучших процессоров для игр на всём рынке. Теперь же производитель готовит выпуск моделей поколения Raptor Lake Refresh, которое, если верить инсайдерам, должны представить уже в октябре текущего года. К счастью, благодаря поставщикам секретной информации у нас есть вся информация о характеристиках процессоров задолго до их релиза, а теперь появились и предполагаемые розничные цены на предстоящую тройку процессоров серии K. Если верить слитым данным, стоимость линейки процессоров Raptor Lake Refresh 14-го поколения может быть на 16% (в среднем) выше, чем у текущего поколения Raptor Lake. Однако сравнение цен касается исключительно моделей Intel серии K — Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K.

Например, топовые процессоры Core i9-14900K и Core i9-14900KF, судя по слухам, будут стоить на 15,8% и 13,8% соответственно дороже, чем Core i9-13900K и Core i9-13900KF. Повышение стоимости процессора почти на 16% имеет серьёзное влияние на рынок, так как это повышение цены выводит Core i9-14900K практически в категорию за 700 долларов. Соответственно, если посмотреть на цены, то Core i9-14900K будет находиться на том же уровне по цене, что и специальная версия процессора Core i9-13900KS. Уровень цен вполне обоснован, так как спецификации показали, что Core i9-14900K фундаментально представляет собой слегка разогнанный Core i9-13900KS. Но всё же рост цен без роста производительности выглядит странным решением.