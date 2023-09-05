Intel Core i9-14900K протестировали в бенчмарке

Процессор Intel Core i9-14900K поколения Raptor Lake Refresh был протестирован в бенчмарке Geekbench и получил наивысший рейтинг производительности в одноядерном режиме. За последние несколько недель мы видели несколько таких результатов, но последний из них ещё раз подтверждает, что Intel Core i9-14900K станет самым быстрым однопоточным чипом на планете после выхода на рынок в ближайший месяц. Процессор был протестирован в бенчмарке Geekbench 6 и побил предыдущий рекорд, принадлежавший Core i9-13900KS.

Стоит отметить, что процессор Intel Core i9-14900K будет иметь 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8+16. Процессор имеет до 36 МБ умного кэша и базовое TDP 125 Вт (253 Вт PL2). Тактовая частота процессора составляет 3,2 ГГц в штатном режиме и до 6,0 ГГц при использовании технологии Thermal Velocity Boost. Это на +200 МГц выше, чем у Core i9-13900K, и на столько же больше, чем у Core i9-13900KS. Данный процессор был протестирован на материнской плате Biostar Z790A-Silver с памятью DDR5-4800 (16 ГБ), то есть это далеко не лучшая площадка для тестирования такого чипа. Несмотря на все фундаментальные недостатки методики тестирования, процессор Intel Core i9-14900K всё же сумел превзойти флагман предыдущего поколения, набрав впечатляющие 3 140 баллов в одноядерном режиме и немного уступив в многопоточном — 19 134 балла. Потеря в многопоточности связана с энергопотреблением, поскольку при полной загрузке чип всегда требует больше энергии, чем при выполнении одноядерной задачи.