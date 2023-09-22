Intel Core i9-14900KF в одноядерном тесте обогнал всех конкурентов

Если верить информации инсайдеров, процессор Intel Core i9-14900KF 14-го поколения занимает первое место среди всех моделей по параметру одноядерной производительности в бенчмарке PassMark. Данный процессор (вероятно, пока что это инженерная версия Intel Core i9-14900K), судя по информации бенчмарка, будет иметь 16 ядер и 32 потока в конфигурации 8+16. Также он будет обладать до 36 МБ кэш-памяти Smart Cache и базовым TDP в 125 Вт (253 Вт PL2, то есть при желании можно будет выжать из процессора куда больше мощности при наличии хорошей системы охлаждения). Он работает на тактовой частоте в 3,2 ГГц в штатном режиме и разгоняется до 6,0 ГГц с технологией Turbo Boost при повышенных нагрузках. То есть это незначительный прирост тактовой частоты на +200 МГц по сравнению с Core i9-13900K.

При этом стоит отметить, что рейтинги PassMark показывают, как отдельные процессоры сравниваются между собой в одноядерном и многоядерном режимах, и можно сказать, что гряущий Core i9-14900KF обогнал даже i9-13900KS, по крайней мере, в одноядерном режиме. Новый Core i9-14900KF превосходит Core i9-13900KS на 3,5% и Core i9-12900KF на 18%. Безусловно, это не тот прирост производительности, который многие хотели бы получить, но, с другой стороны, это отличная новость, потому что прирост всё же имеется. И если процессор не будет сильно дороже, то можно будет смело говорить о том, что это лучший флагман на современном рынке процессоров. А цены появятся уже совсем скоро.
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