Intel Core i9-14900KS будут продавать за 750 долларов

На самом деле новый процессор имеет такую же конфигурацию ядер, что и Core i9-14900K — процессор поставляется с 24 ядрами (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потоками, 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. Самым важным улучшением данного процессора является его тактовая частота в 6,2 ГГц (правда, это можно реализовать только на 3 P-ядер, тогда как стабильная частота на всех ядрах составляет 5,9 ГГц). E-ядра работают на частоте 4,6 ГГц , плюс компания Intel увеличила энергопотребление до 150 Вт, но если верить тестам, то без лимитов на мощность данный процессор способен потреблять до 400 Вт энергии. Это очень внушительное потребление, особенно если учесть, что прироста в производительности вы практически не увидите — лишние 200 МГц не дают такого значительного буста по производительности, как хотелось бы. Но цена при этом заметно выросла.