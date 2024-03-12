Intel Core i9-14900KS будут продавать за 750 долларов

Если верить информации из сети, процессор Intel Core i9-14900KS должен отправиться в релиз в самое ближайшее время, буквально на следующей неделе. К сожалению, никто так и не смог слить в сеть информацию о том, сколько будет стоить данный процессор, но сегодня магазин MicroCenter раскрыл эту информацию немного раньше ожидаемого релиза. Судя по скриншотам с сайта ритейлера, процессор Intel Core i9-14900KS будет продаваться за 750 долларов, то есть в сравнении с процессором Core i9-13900KS компания Intel подняла цену на 50 долларов, а это существенный рост с учётом того, что получить заметного прироста по производительности вы не сможете.

На самом деле новый процессор имеет такую же конфигурацию ядер, что и Core i9-14900K — процессор поставляется с 24 ядрами (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потоками, 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. Самым важным улучшением данного процессора является его тактовая частота в 6,2 ГГц (правда, это можно реализовать только на 3 P-ядер, тогда как стабильная частота на всех ядрах составляет 5,9 ГГц). E-ядра работают на частоте 4,6 ГГц , плюс компания Intel увеличила энергопотребление до 150 Вт, но если верить тестам, то без лимитов на мощность данный процессор способен потреблять до 400 Вт энергии. Это очень внушительное потребление, особенно если учесть, что прироста в производительности вы практически не увидите — лишние 200 МГц не дают такого значительного буста по производительности, как хотелось бы. Но цена при этом заметно выросла.