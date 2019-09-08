Intel Core i9-9900KS будет доступен с октября

Панический ответ Intel на процессоры 3-го поколения Ryzen, Core i9-9900KS, будет доступен в октябре.

Компания будет широко продавать его как лучший процессор, который можно купить за игровые возможности, 8-ядерный / 16-потоковый, с частотой Turbo Boost для всех ядер 5,00 ГГц. Intel также будет активно публиковать информацию о растущем шуме против реальных повышающих частот процессоров Ryzen 3-го поколения. Микросхема основана на существующем кремнии "Coffee Lake Refresh" с разрешением 14 нм.

Intel, не указала TDP или цену процессора. TDP должен быть выше, чем у i9-9900K, поскольку для поддержания 5,00 ГГц на всех 8 ядрах потребуется гораздо больше энергии. I9-9900KS поставляется в акриловом корпусе, похожем на i9-9900K, с фирменным знаком «Special Edition» на передней панели.