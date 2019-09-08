Intel Core i9-9900KS будет доступен с октября

2019-09-08, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Intel Core i9-9900KS ; [74]
Панический ответ Intel на процессоры 3-го поколения Ryzen, Core i9-9900KS, будет доступен в октябре.

Компания будет широко продавать его как лучший процессор, который можно купить за игровые возможности, 8-ядерный / 16-потоковый, с частотой Turbo Boost для всех ядер 5,00 ГГц. Intel также будет активно публиковать информацию о растущем шуме против реальных повышающих частот процессоров Ryzen 3-го поколения. Микросхема основана на существующем кремнии "Coffee Lake Refresh" с разрешением 14 нм.

Intel, не указала TDP или цену процессора. TDP должен быть выше, чем у i9-9900K, поскольку для поддержания 5,00 ГГц на всех 8 ядрах потребуется гораздо больше энергии. I9-9900KS поставляется в акриловом корпусе, похожем на i9-9900K, с фирменным знаком «Special Edition» на передней панели.


Комментарии и отзывы Intel Core i9-9900KS
Acer представляет линейку игровых монито...
Acer представляет линейку игровых монитоAcer представила новую серию игровых мониторов Nitro. Новая серия Acer Nitro XV3 оснащена четырьмя новыми...
Intel увеличит количество ядер с помощью...
Intel увеличит количество ядер с помощьюКорпорация Intel готовится увеличить количество ядер по всей плате, выпустив в следующем месяце новое сем...
Thermalright выпустила процессорный куле...
Thermalright выпустила процессорный кулеThermalright выпустила кулер для процессора True Spirit 90M Rev B. ...
Обзор аккумуляторного кустореза Makita X...
Обзор аккумуляторного кустореза Makita XЕсли заходит речь об аккумуляторном инструменте для работ вне помещения, то о чём вы подумаете в перву...
Техника для офиса от мышки до кулера...
Техника для офиса от мышки до кулераЗаполним офис техникой Без ...
Онлайн букмекерские конторы: преимуществ...
Онлайн букмекерские конторы: преимуществБукмекеры - часть нашей жизни, которая дарит нам захватывающие эмоции, переживания и, если вы серьёзно...
Завод по переработке бытовой техники в М...
Завод по переработке бытовой техники в МНа заводе компьютеры, чайники и кондиционеры обретают вторую жизнь. Но сначала от пластика отделяются лиш...
Открылся завод стиральных машин Haier в ...
Открылся завод стиральных машин Haier в 28 августа 2019 года корпорация Haier открыла в Набережных Челнах еще одно свое производство стиральных м...


Обзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-CОбзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-C
Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетникОбзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник
Обзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего видаОбзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида
Обзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Goser GK-772L. Проводная игровая клавиатура с подсветкой
Плюсы и минусы Meizu 16Xs 6/64GB. Недорогой смартфон с крутой камеройПлюсы и минусы Meizu 16Xs 6/64GB. Недорогой смартфон с крутой камерой
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI Osmo...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI OsmoНа выставке IFA 2019 компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор DJI Osmo Mobile 3. Как можно до...
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Предварительный обзор Motorola One Zoom....
Предварительный обзор Motorola One Zoom.Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorol...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представле...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлеСегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. ...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor