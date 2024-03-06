Intel Gaudi 2 обошла по производительности NVIDIA H100 в работе с ИИ

Специалисты утверждают, что ускорители искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 являются наиболее жизнеспособной альтернативой чипам NVIDIA, особенно в области генерации текста с использованием Llama 2. Например, в демонстрации, которую провели специалисты компании Hugging Face, система от Intel показывает эффективность генерации текста с использованием Llama 2 с объёмом параметров вплоть до 70 миллиардов. Аналитики считают, что это существенный прогресс, потому что даже при учёте такого огромного количества переменных ускоритель отлично справляется с поставленной задачей и быстро генерирует текстовый контент по запросу.

Вероятно, данная презентация связана с тем, что компания Intel намерена ускорить свой сегмент искусственного интеллекта в ближайшем будущем. Например, уже в этом году компания планирует представить третью версию ускорителя Gaudi, которая будет произведена в рамках производственных мощностей технологического процесса 5 нм. Есть даже инсайды о том, что данный графический ускоритель будет быстрее NVIDIA H100 при значительно более низкой цене, но пока что это лишь сливы от не самых достоверных источников. Нужно понимать, что производитель активно работает в этом направлении и рынок искусственного интеллекта на самом деле настолько огромный, что потенциальная прибыль от релиза нового графического ускорителя может исчисляться миллиардами долларов. И Intel не просто так работает в этом направлении.
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