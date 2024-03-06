Intel Gaudi 2 обошла по производительности NVIDIA H100 в работе с ИИ

Вероятно, данная презентация связана с тем, что компания Intel намерена ускорить свой сегмент искусственного интеллекта в ближайшем будущем. Например, уже в этом году компания планирует представить третью версию ускорителя Gaudi, которая будет произведена в рамках производственных мощностей технологического процесса 5 нм. Есть даже инсайды о том, что данный графический ускоритель будет быстрее NVIDIA H100 при значительно более низкой цене, но пока что это лишь сливы от не самых достоверных источников. Нужно понимать, что производитель активно работает в этом направлении и рынок искусственного интеллекта на самом деле настолько огромный, что потенциальная прибыль от релиза нового графического ускорителя может исчисляться миллиардами долларов. И Intel не просто так работает в этом направлении.