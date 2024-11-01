Intel Gaudi 3 не принесла ожидаемого дохода

Да, хотя компания Intel совсем недавно выпустила свой передовой ускоритель Gaudi 3, представитель компании отметил, что общий спрос на ускорители Gaudi оказался ниже ожиданий, так как переход с Gaudi 2 на Gaudi 3 и сложность программного обеспечения повлияли на темпы внедрения передовой технологии и не дали компании нарастить нужный темп производства. При этом стоит отметить, что компания Intel сообщила о доходе в 13,3 миллиарда долларов за квартал, что на 6% ниже по сравнению с прошлым годом, с убытками в 16,6 миллиардов долларов. Эти убытки связаны с со списанием и реструктуризацией в размере 18,5 миллиарда долларов, которые в будущем должны предоставить компании набрать прибыль. Но пока что это выглядит маловероятным.