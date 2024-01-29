Intel Lunar Lake-MX получат встроенную оперативную память

Инсайдеры предполагают, что следующее поколение процессоров Intel Lunar Lake-MX будет оснащено оперативной памятью LPDDR5X, расположенной на одном чипе. Данная информация поступила от информационного издания DigiTimes, которое ссылается на анонимные источники из Китая. И, если данные правдивы, то компания Intel планирует совершить громадный шаг вперёд — ранее такого рода решения использовала исключительно компания Apple в своих системах на кристалле, повышая тем самым производительность. Кроме того, в прошлом году появились данные, которые гласили, что линейка процессоров нового поколения будет поддерживать оперативную память LPDDR5X-8533 с двухканальной конфигурацией, размещённой на одном чипе, с помощью которой Intel планирует снизить энергопотребление и размеры соответствующих кристаллов.

Тогда инсайдеры сообщали, что производитель планирует выпустить систему на кристалле, которая будет задействовать 16 или 32 ГБ оперативной памяти — этого, вероятно, хватит для большинства задач в ноутбуках. И инсайдеры уверены, что компания будет использовать чипы памяти компании Samsung. Это, вероятно, связано с репутацией компании, особенно в области производства чипов памяти LPDDR5X. Но, безусловно, это всё пока что является просто слухом и никто уверенно сказать о том когда процессоры нового поколения отправятся в продажу не может. Но это будет огромным шагом для производителя, потому что производительность явно возрастёт.
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