Intel Lunar Lake получит передовой модуль для работы с ИИ

А учитывая, что искусственный интеллект сейчас пользуется невероятным спросом, компания Intel решила интегрировать новый модуль в свои процессоры, чтобы иметь преимущество по сравнению с конкурентами. В будущем данные модули позволят быстрее справляться с задачами на базе искусственного интеллекта, которые пользователь будет запускать на своём компьютере. Например, процессор будет быстрее генерировать изображения в генеративных приложениях на базе ИИ, что уже является огромным бонусом — сегодня многие пользователи активно используют данную технологию в своей работе. И остаётся лишь надеяться, что на одном лишь модуле VPU преимущества нового процессора не закончатся, потому что пользователи хотят гораздо больше бонусов помимо работы с ИИ.