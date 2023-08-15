Intel Lunar Lake получит передовой модуль для работы с ИИ

Сегодня известные поставщики секретной информации заявили, что будущие процессоры следующего поколения Intel Lunar Lake будут оснащены совершенно новым движком VPU (Vision Processing Unit), который получил начальную поддержку в рамках версии Linux 6.6. Согласно информации от информационного издания Phoronix, подсистема DRM (Direct Rendering Manager), входящая в состав операционной системы Linux, предоставила поддержку для нового VPU, который должен впервые появиться вместе с процессорами Intel Lunar Lake. VPU это специализированные для улучшения производительности в приложениях глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений на базе искусственного интеллекта.

А учитывая, что искусственный интеллект сейчас пользуется невероятным спросом, компания Intel решила интегрировать новый модуль в свои процессоры, чтобы иметь преимущество по сравнению с конкурентами. В будущем данные модули позволят быстрее справляться с задачами на базе искусственного интеллекта, которые пользователь будет запускать на своём компьютере. Например, процессор будет быстрее генерировать изображения в генеративных приложениях на базе ИИ, что уже является огромным бонусом — сегодня многие пользователи активно используют данную технологию в своей работе. И остаётся лишь надеяться, что на одном лишь модуле VPU преимущества нового процессора не закончатся, потому что пользователи хотят гораздо больше бонусов помимо работы с ИИ.