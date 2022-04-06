Intel, Micron и Analog Devices присоединяются к альянсу полупроводников MITRE Engenuity

Intel, Micron, Analog Devices и MITRE Engenuity объявили о заключении соглашения о принципах ускорения исследований, разработки и создания прототипов полупроводников с целью создания более надежной полупроводниковой промышленности, развития передового производства и ​​защиты интеллектуальной собственности в условиях растущей глобальной конкуренции. Это объединение означает обязательство сотрудничать в обеспечении устойчивости отрасли.

Альянс полупроводников, возглавляемый MITRE Engenuity, был разработан рабочими группами в 2021 году, и его принципы были опубликованы в официальном документе, в котором резюмируется общенациональный призыв Альянса к действиям для справедливого и объективного национального полупроводника. Ведущие производители полупроводников в США — Intel, Micron и Analog Devices — и MITRE Engenuity стремятся привлечь представителей отрасли и экспертов из всех аспектов экосистемы полупроводников, включая производителей интегрированных устройств; компании-производители чипов без фабрик; поставщики инфраструктуры, инструментов для проектирования и производства; и технологические новаторы из промышленности и научных кругов. MITRE Engenuity основана на более чем 60-летней истории MITRE в качестве независимого, объективного моста и организатора правительства, промышленности и научных кругов.