Intel N100 протестировали в играх и он справился

Тесты игровой производительности новых процессоров Alder-Lake-N от Intel с трудом можно найти в интернете, так как эти чипы имеют только E-ядра и поддержку памяти одного канала. Соответственно, мы не особо ждали, что кто-то действительно будет рассматривать их для игровых целей, но это не остановило авторов с канала Pandory на YouTube от проведения некоторых игровых тестов на модели процессора N100. Производительность была не очень высокой, однако энергоэффективность оказалась удивительно хорошей — некоторые (очень лёгкие) игры работали с частотой 60 кадров в секунду при потреблении энергии менее 7 Вт. Alder Lake-N был анонсирован в начале 2022 года как самая новая версия максимально экономичных и при этом недорогих систем на кристалле от Intel.

Особенностью этих чипов является то, что они полностью основаны на современных процессорных ядрах Gracemount от Intel, которые используются в качестве эффективных ядер в гибридных процессорах Alder Lake и Raptor Lake. Процессорные ядра Gracemount от Intel оказались удивительно мощными — они поддерживают кэш третьего уровня и другие функции, благодаря чему, по заявлению Intel, эти ядра также мощны, как ядра процессоров 6-го поколения Skylake, выпущенных в 2015 году. И оказалось, что этого вполне достаточно, чтобы пользователь мог с комфортом играть в современные игры. Конечно, в определённых ситуациях придётся поиграться с настройками графики, но это всё равно гораздо лучше, чем многие ожидали.
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