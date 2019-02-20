Intel Pentium Gold G5600F без встроенной графики

Встроенная графика в топовых моделях процессоров является каким-то нонсенсом. Если вы покупаете процессор на 400-500 долларов, то вполне логично, что вы не будете играть на встроенной графике, всегда к таким решениям покупают дискретную видеокарту. И тут Intel решила, что можно встроенную графику убрать и предоставить. Теперь у процессора Pentium Gold G5600F будет отсутствовать встроенная графика, что позволит, в теории, сделать его более доступным. Правда, если вы покупаете процессор не для игр, а для рабочих задач, то для вас это будет проблемой — даже видео посмотреть не получится, нужно будет докупать отдельно еще и хоть какую-то видеокарту. Так что решение странное и требует детального анализа рынка компьютерных процессоров.