Intel Processor N200 готовы к релизу в следующем месяце

На прошлой неделе мы рассказали достаточно печальные новости о том, что Intel решила отказаться от линеек процессоров Celeron и Pentium, так как они изжили себя и по определённым причинам производить их достаточно невыгодно. При этом компания, конечно, не откажется от доступных процессоров, просто теперь они будут называться иначе, чтобы лучше продавать компьютеры начального уровня. И сегодня в сети появились первые данные о том, что базовые процессоры компании Intel уже готовы для релиза в 13-м поколении процессоров. Они будут называться Intel Processor N200 и Intel Processor N100, так что производитель просто убрал из названия известные нейминги линеек, которые за годы существования просто стали синонимом слишком слабых решений.

Теперь, когда названия будут изменены, производителю будет проще рекламировать ноутбуки на этих процессорах и сами чипы, плюс будет дополнительная возможность отделить линейку Core от действительно бюджетных решений. При этом ничего в плане производительности или возможностей так называемых Intel Processor N200 не изменилось — это тот же процессор, что и был до смены названия. Будем надеяться, что у компании Intel есть ещё какие-то козыри в рукаве, ведь пока что смена названия без кардинальных изменений в архитектуре, цене или производительности кажется смешным решением на фоне конкурента в лице AMD, который за те же деньги предоставляет больше ядер и потоков. Будем следить за ситуацией с этими процессорами и расскажем все детали.