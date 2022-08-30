Intel Raptor Lake 13-го поколения представят 27 сентября, релиз в октябре

AMD наконец-то представила свои процессоры Ryzen 7000 и платформу AM5, и пришло время переключиться на процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения и платформу Z790. Последнюю информацию просочился благодаря инсайдеру wxnod, которому удалось получить полное расписание Intel 13-го поколения Raptor Lake на презентации в Китае. Согласно презентации, похоже, что Intel официально представит чипы Raptor Lake 27 сентября, а запуск состоится примерно через месяц, 20 октября. Тем временем Intel будет принимать предварительные заказы на чипы. Обратите внимание, что процессоры AMD Ryzen 7000 и платформа AM5 поступят в продажу в тот же день, когда Intel объявит о своём новом поколении процессоров.

Согласно графику, Intel начнет принимать предварительные заказы на Core i9-13900K (F) с 27 сентября, а предварительные заказы на Core i7-13700K (F) и Core i5-13600K (F) будут приниматься с 28 сентября. В настоящее время у нас нет даты эмбарго, но это означает, что синяя команда запустит свои компоненты следующего поколения почти через месяц после того, как AMD Zen 4 появится на платформах настольных ПК. Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения будут использовать гибридную конструкцию ядра, включающую сочетание ядер P и E с оптимизированной производительностью. Для новых чипов Intel будет использовать совершенно новое ядро ​​P-Core, известное как Raptor Cove, которое заменит ядра Golden Cove, представленные в процессорах Alder Lake. Для E-Core Intel сохранит существующую архитектуру ядра Gracemont, но с небольшими улучшениями.