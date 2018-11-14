Intel RealSense D435i для вашего робота

Официально представлена новая камера Intel RealSense D435i, которая обзавелась шестью степенями свободы 6DoF. Это значит, что продукт умеет понимать перемещения предметов в пространстве, распознавать жесты, расстояния и так далее. Пока что продукт планируют использовать разного рода разработчики для создания умных приложений, будущее у камеры весьма интересное. Конечно, использоваться данное решение будет исключительно для создания роботов, игр, разнообразных дронов и прочих систем, это не продукт для казуального использования. Стоит новинка всего 200 долларов, при ее функционале это вполне неплохое предложение. Хотелось бы узнать, какие у нее функции имеются и как они работают, но пока что детальных тестов в сети нет, исключительно фотографии с официального сайта и описание.