Intel Vaunt - смарт-очки, которые отображают изображения непосредственно на сетчатке глаза

Intel разрабатывает смарт-очки, которые отражают монохромное изображение непосредственно на сетчатке пользователей. Например, уведомления могут отображаться на вашем смартфоне. Прототип очков называется Vaunt и использует слабый лазер и так называемый голографический проектор.Очки выглядят как обычная модель и в ее нынешнем виде весит менее пятидесяти граммов. Очки должны работать 80 часов при зарядке одного аккумулятора. Очки не содержат камеры и пока не оснащены микрофоном.Возможно, что у следующего прототипа будет микрофон, чтобы очки работали с умными помощниками или использовали движения головы. Для умных функциональных возможностей Vaunt подключен к смартфону пользователей. С прототипом, представленным в The Verge, в углу окна появился список уведомлений.