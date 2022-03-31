Intel XeSS появится в начале лета вместе с сериями Arc 5 и Arc 7

XeSS, возможно, является самой популярной новой графической технологией Intel. Улучшение производительности, которое функционально похоже на AMD FSR или NVIDIA DLSS, XeSS будет способствовать тому, чтобы графические процессоры Arc «Alchemist» предлагали высокую производительность с минимальной потерей качества изображения, особенно с учетом того, что первые игровые графические процессоры премиум-класса от Intel также включают в себя реальную поддержку трассировки лучей по времени для соответствия спецификациям DirectX 12 Ultimate.

Intel объявила, что XeSS не выйдет с мобильными графическими процессорами серии Arc 3, которые были выпущены вчера, а вместо этого будет выпущена вместе с сериями Arc 5 и Arc 7, запланированными на начало лета. При запуске несколько игр AAA уже будут оптимизированы для XeSS, в том числе «Ghostwire: Tokyo», «Death Stranding», «Anvil», «Hitman III» и другие игры.

В отличие от AMD FSR, Intel XeSS использует глубокое обучение ИИ, чтобы попытаться восстановить детали в увеличенном качестве без потерь, которая предназначена для рендеринга с более низким разрешением, чем то, на которое способен ваш дисплей. Функция использует аппаратное обеспечение XMX (Xe Matrix Extensions) на кремнии, которое ускоряет создание и обучение нейронной сети с глубоким обучением. В архитектуре Xe HPG каждое ядро ​​Xe получает выделенный блок XMX — считайте, что они функционально аналогичны ядрам Tensor в графических процессорах NVIDIA RTX. Как описывает это Intel, конвейер XeSS использует преимущества векторов движения, а также временных кадров. Только 3D-сцена проходит через проход масштабирования с ускорением XeSS AI, в то время как post-FX и HUD визуализируются в исходном разрешении. XeSS SDK открыт не только для графических процессоров Intel, но и для графических процессоров других производителей, поддерживающих Shader Model 6.4.
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