Intel Xeon 6 6980P отлично справляется с ИИ-технологиями

В недавнем пресс-релизе компания Intel официально продемонстрировала возможности своих будущих процессоров поколения Xeon 6 в области искусственного интеллекта, потому что для многих потенциальных покупателей это наиболее интересный сценарий на текущий момент. И по заявлению компании процессоры Xeon 6 способны обеспечить почти двукратное повышение общей производительности в задачах с ИИ по сравнению с процессорами 5-го поколения Xeon. И отдельное внимание стоит уделить флагманскому процессору нового поколения, который. вероятно, будет пользоваться наибольшим спросом на рынке. Процессор Intel Xeon 6 6980P предлагает впечатляющую конфигурацию с 128 ядрами и 256 потоками при тактовых частотах от 2,0 ГГц до 3,2 ГГц.

Процессор оснащён 504 МБ кэш-памяти L3 и имеет TDP в 500 Вт. Так что это действительно производительное решение, на которое центры обработки данных явно будут оформлять внушительные заказы — это, теоретически, предоставит возможность собрать современную инфраструктуру для работы с передовыми большими языковыми моделями. Правда, есть сомнения относительно внимания корпоративных клиентов в обозримом будущем — дело в том, что у Intel сейчас существенные проблемы с качеством выпускаемой продукции (речь о процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколений), так что некоторые покупатели могут подождать решений от компании AMD. Но в целом хорошо, что «синие» не теряют веры в себя и стараются работать активнее, чем раньше.
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