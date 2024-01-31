Intel Xeon W9-3595X активно тестируют перед релизом

Следующий поколение процессоров Intel Xeon-W, вероятно, уже совсем скоро отправится в релиз, потому что модель W9-3595X удалось обнаружить в базе данных Geekbench с 60 ядрами. Стоит напомнить, что ранее инсайдеры опубликовали различные данные о процессорах нового поколения и считали, что Intel запустит свои чипы для рабочих станций (процессоры Xeon W-2500 и W-3500) примерно в начале 2024 года, а так как до конца первого квартала текущего года остался ровно один месяц, можно предположить, что в феврале будет представлено новое решение для высокопроизводительных систем. Кроме того, информация о семействе процессоров Xeon W-2500 уже просочилась в сеть, так что можно с уверенностью предположить, что производитель активно работает над запуском нового продукта.

Также стоит отметить, что процессор Intel Xeon W9-3595X будет флагманским решением в семействе Xeon W-3500 — этот чип будет совместим с уже существующими материнскими платами с сокетом LGA 4677 вроде ASUS Pro WS W790-ACE. Собственно, как утверждается специалистами, слитое в сеть тестирование нового процессора именно на этой материнской плате и было проведено. Сам процессор оборудован 60 ядрами и 120 потоками, основанными на архитектуре Golden Cove, той же, что используется в существующих чипах Sapphire Rapids Xeon W-3400/2400. При этом нужно понимать, что тестировался ранний инженерный образец и пока что говорить о рекордной производительности рано, потому что её банально нет.
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