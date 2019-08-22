Intel анонсировала мобильные Comet Lake: до шести ядер в тонких ноутбуках и Wi-Fi 6

Компания Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core, анонсировав в нём семейство чипов Comet Lake. Новинки предложат больше ядер, а соответственно и более высокую производительность в многопоточных задачах, по сравнению с уже представленными в новом поколении чипами Ice Lake.

Процессоры Comet Lake будут производиться по старому доброму 14-нм техпроцессу, а архитектурно они мало чем будут отличаться от своих предшественников семейств Coffee Lake и Whiskey Lake. Ключевой особенностью нового семейства можно назвать то, что в нём представлен первый процессор Intel Core U-серии, обладающий шестью ядрами и двенадцатью потоками. Это флагманская модель Core i7-10710U.

Ещё два процессора, Core i7-10510U и Core i5-10210U, предлагают по четыре ядра и восемь потоков, а младший Core i3-10110U имеет два ядра и четыре потока. Ещё Intel представила в семействе Comet Lake процессоры Y-серии с пониженным энергопотреблением. Здесь чипы Core i5 и Core i7 имеют по четыре ядра и восемь потоков, а Core i3 — два ядра и четыре потока. Также отметим, что процессоры Comet Lake-U получили поддержку более скоростной оперативной памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933.

Новые процессоры обеспечивают общий прирост производительности до 16 % по сравнению с прошлым поколением чипов U-серии. Также отмечается прирост до 41 % в Office 365. Однако тут стоит отметить, что Intel сравнивает шестиядерный Core i7-10510U, у которого TDP настроен не на стандартные 15 Вт, а на повышенные 25 Вт, с четырёхъядерным Core i7-8565U с TDP в 15 Вт.

Производительность новых процессоров выросла более чем в два раза, а в некоторых задачах наблюдается прирост и вовсе более чем в два с половиной раза, если сравнивать с предыдущими поколениями. Новые процессоры в состоянии обеспечить ноутбукам примерно такую же продолжительность автономной работы, как и их предшественники.

Стандартный уровень TDP процессоров Comet Lake-U составляет 15 Вт, и по желанию производителя компьютера может быть увеличен до 25 Вт. Уровень TDP процессоров Comet Lake-Y может составляет 4,5, 7 и 9 Вт, в зависимости от конфигурации, заданной производителем. Благодаря технологии Dynamic Tuning, которая более гибко управляет частотами процессора под нагрузкой, обеспечивается прирост производительности на 8–12 %.

Встроенный контроллер беспроводных сетей Intel Wi-Fi 6 AX201, который способен обеспечить передачу данных со скоростью более 1 Гбит/с. А вот встроенный контроллер Thunderbolt 3, как у процессоров Ice Lake, новинки не получили.

Ноутбуки и различные другие компьютеры на базе процессоров Intel Comet Lake должны появиться уже в обозримом будущем.