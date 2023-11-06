Intel анонсировала новые процессоры 14-го поколения

Вчера на мероприятии в Китае компания Intel предварительно представила несколько новых процессоров 14-го поколения Raptor Lake, включая 65-ваттные модели для настольных ПК, серию HX для ноутбуков и эксклюзивные варианты для Китая. Стоит напомнить, что до этого компания Intel выпустила только процессоры 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh с индексом К, то есть с поддержкой функции разгона по множителю, которая должна предоставить потенциальным покупателям больше производительности, но и цена у этих чипов тоже внушительная. Правда, даже эти дорогие модели предложили лишь небольшой прирост производительности при сохранении прежних цен, а теперь компания заявила о желании расширить спектр доступных процессоров 14-го поколения Raptor Lake Refresh.

Например, компания анонсировала процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake-S Desktop Refresh, которые будут представлены в сегменте бюджетных настольных компьютеров с энергопотреблением в 65 Вт. Вероятно, речь идёт про достаточно компактные компьютеры, которые не предоставляют внушительной производительности, но при этом стоят недорого и потребляют не так много энергии. В ноутбуках Intel также предложит обновлённые модели 14-го поколения Raptor Lake-HX Refresh, информация о которых уже давно появилась в сети. Проблема данных процессоров в том, что производительность у них почти не выросла, при этом компания повысила цену на чипы и они потребляют больше энергии. Так что это немного странно.
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