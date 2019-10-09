Intel анонсирует серию процессоров Xeon W-2200 с более доступной ценой

Intel представила восемь новых процессоров Intel Xeon W-2200, предназначенных для обновления серии Intel Xeon W-2100, выпущенной в августе 2017 года. Новый Xeon W-2200 предлагает лучшие цены, чем предыдущая серия Xeon W-2100, которые варьируются от $ 294 до $ 1333.

Обновленные процессоры Xeon по-прежнему основаны на разъеме LGA2066, совместимом с процессорами Cascade Lake-X Intel Core, но теперь поддерживает требования корпоративного уровня, включая поддержку ECC и Intel vPro.

Новинка имеет обновленную технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, а поддержка памяти обновлена ​​до более высокочастотных модулей DDR4-2933 емкостью до 1 ТБ. Топовый процессор Intel Xeon W-2295 имеет 18 ядер, с частотой базовой тактовой частоте 3,0 ГГц. Новые процессоры поддерживают подключение Wi-Fi 6 и 2.5G Ethernet, благодаря внешним аппаратным контроллерам. Также есть поддержка Intel Deep Learning Boost, Thunderbolt 3 и Intel Optane SSD 905P.