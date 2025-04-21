Intel догонит TSMC по технологическому процессу

На текущий момент многие подразделения Intel показывают не самые впечатляющие результаты, но перспективы выглядят обнадеживающе, особенно если говорить о полупроводниковом бизнесе. С приходом Пэта Гелсингера приоритеты внутри компании сместились в сторону собственных производственных мощностей, и Intel начала активнее двигаться в сторону вертикальной интеграции цепочек поставок. Хотя в прошлом далеко не всё шло гладко, теперь у компании появился серьёзный шанс на перелом, и главным козырем здесь становится техпроцесс 18A. На симпозиуме VLSI 2025 компания Intel представила первые подробности о 18A, продемонстрировав впечатляющий прогресс.

В частности, по сравнению с техпроцессом Intel 3, компании удалось достичь прироста плотности более чем на 30%. Кроме того, новый техпроцесс обеспечивает компании лучшую эффективность использования площади, открывая путь к более плотным и производительным чипам. Соответственно, 18A становится самым продвинутым производственным узлом Intel на сегодняшний день. А с ростом выхода годных кристаллов у компании появляется реальный шанс на успех. По плотности SRAM этот техпроцесс уже сравним с передовым N2 от TSMC, а значит, Intel вплотную приблизилась к тайваньскому гиганту по уровню технологического развития. Первые чипы, созданные по 18A, можно будет увидеть в поколении Panther Lake и серверных процессорах Xeon под кодовым названием Clearwater Forest — их релиз планируется в 2028 году.