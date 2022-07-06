Intel готова производить процессоры по 7-нм техпроцессу

7-нм технологический узел Intel, теперь переименованный в узел Intel 4, по сообщениям, находится на пути к массовому производству во второй половине этого года. На симпозиуме IEEE VLSI в прошлом месяце Intel встретилась с другими разработчиками, заявив, что они готовы к «сокращению узлов производства полупроводников», что значительно повлияет на рынок. Компания заявляет, что новые чипы Intel 4 обеспечивают более высокую производительность более чем на двадцать процентов при использовании тех же уровней мощности или меньшего энергопотребления, и примерно на сорок процентов при использовании той же частоты. Во время обсуждения Intel также заявила, что узел Intel 4, использующий литографию EUV, увеличит плотность транзисторов в два раза по сравнению с ранее разработанным узлом Intel 7 или 10-нм технологии ESF для все более мощных библиотек.

Информация от компании стала небольшим сюрпризом из-за задержек в производстве за последние несколько лет, поскольку 10-нм технологические узлы не могли конкурировать с текущим 14-нм техпроцессом, который хорошо работал для компании в течение достаточно долгого времени. DigiTimes также сообщает, что Intel 3 начнет наращивать производство во второй половине следующего года и предложит увеличение производительности на 18% по сравнению с Intel 4. Новый узел Intel 4 станет центром серии Meteor Lake, последних потребительских процессоров Core 14-го поколения под кодовым названием Meteor Lake и процессоров корпоративного уровня Granite Rapids.