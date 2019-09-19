Intel готовит Core i9-10900X к релизу

На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке. Дело в том, что у этой модели не так уж много производительности. Если сравнивать с процессором прошлого поколения, то получается всего 5% прироста, что для современного решения очень мало. При этом стоимость Core i9-10900X будет заметно выше, чем у уже вышедшего процессора предыдущей серии, плюс материнская плата с поддержкой новой архитектуры будет довольно дорогой. Получается, что пользователь переплатит уйму денег, при этом получив довольно скромное количество преимуществ и минимальный прирост производительности. Вопрос только в том, сколько новинка будет стоить.