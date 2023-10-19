Intel готовит к продаже процессоры нового поколения по весьма разумной цене

Если верить информации независимых экспертов, то прирост производительности от поколения к поколению составляет всего около 3%, что в теории можно свести к погрешности при измерениях. Если разница в 3% едва заметна в синтетических тестах, то в игровых сценариях она становится почти незаметной. Возникает вопрос, почему компания Intel выпустила данное поколение процессоров, поскольку нет явных преимуществ в производительности. Люди, ориентирующиеся на игровые или рабочие сборки, вряд ли будут приобретать эти процессоры, так как разумнее выбрать предыдущее поколение, которое стало немного дешевле, или дать предпочтение потенциальному конкуренту, такому как AMD. На данный момент это самое странное поколение процессоров Intel за всю историю компании.