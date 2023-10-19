Intel готовит к продаже процессоры нового поколения по весьма разумной цене

Буквально несколько дней назад компания Intel официально представила свои новые процессоры 14-го поколения, которые оказались весьма средними по производительности. Когда появились первые полноценные обзоры данных процессоров, оказалось, что прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением настолько незначителен, что ожидать заметной разницы без специальных измерений просто нецелесообразно. А сегодня появилась информация о том, что в ближайшее время в продаже должны появиться и более доступные версии процессоров, у которых нет функции разгона вовсе. Это означает, что потенциальные покупатели не смогут разогнать процессоры до более высокой тактовой частоты. Однако даже у этих версий прирост производительности остается низким.

Если верить информации независимых экспертов, то прирост производительности от поколения к поколению составляет всего около 3%, что в теории можно свести к погрешности при измерениях. Если разница в 3% едва заметна в синтетических тестах, то в игровых сценариях она становится почти незаметной. Возникает вопрос, почему компания Intel выпустила данное поколение процессоров, поскольку нет явных преимуществ в производительности. Люди, ориентирующиеся на игровые или рабочие сборки, вряд ли будут приобретать эти процессоры, так как разумнее выбрать предыдущее поколение, которое стало немного дешевле, или дать предпочтение потенциальному конкуренту, такому как AMD. На данный момент это самое странное поколение процессоров Intel за всю историю компании.