Intel готовит к релизу NUC 12 Serpent Canyon

Intel готовится к выпуску своей самой мощной системы NUC на сегодняшний день, NUC 12 «Serpent Canyon», оснащенной процессором Intel и комбинацией дискретного графического процессора с графикой Arc. С технической точки зрения на рынке были более мощные NUC, такие как NUC 12 Extreme, в котором используются процессоры Alder Lake для настольных ПК и полноразмерные дискретные видеокарты, но это устройство поставляется в более крупном корпусе. NUC 12 Serpent Canyon представляет собой гораздо меньшую конструкцию, в которой установлены процессор Intel Alder Lake 12-го поколения и новейшие графические процессоры серии Arc A7. Подробности об этом новом NUC были опубликованы на форумах Baidu.

Итак, что касается спецификаций, мини-ПК NUC 12 Serpent Canyon будет оснащен процессором Intel Core i7-12700H с 6 P-ядрами и 8 E-ядрами. Чип имеет в общей сложности 14 ядер, 20 потоков и 24 МБ кэш-памяти с тактовой частотой до 4,70 ГГц и имеет TDP 45 Вт (MTP рассчитан на 115 Вт). ЦП предназначен для ноутбуков и является достойным выбором для ПК NUC меньшего размера. Что касается графического процессора, мы получаем графический процессор Intel Arc A770M. В линейке Intel Arc 7 будет использоваться флагманский графический процессор ACM-G10, и мы уже знаем о мобильных вариантах, которые включают Arc A770M и Arc A730M. Точно так же Arc A770M с 16 ГБ является одним из лучших вариантов для мобильных ПК, которые оснащены полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 ядра Xe для 4096 ALU и 32 модуля трассировки лучей.
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