Intel готовит к релизу флагманский Core i9-13900HX

Относительно недавно компания Intel представила процессоры нового поколения для десктопа, которые скоро уже отправятся в продажу и позволят пользователям собирать мощные игровые или рабочие станции. Однако многие ждали ещё и анонса мобильных процессоров тринадцатого поколения, так как это действительно важная веха в развитии ноутбуков. И сегодня инсайдеры поделились данными о линейке мобильных чипов, которые обладают достаточно неплохой производительностью в сравнении с предыдущим поколением как минимум на бумаге — говорить точно о тестах пока что рано, так как нужно понимать, что инсайдеры слили только характеристики и некоторые данные о производительности, но не более. Впрочем, до релиза осталось не так долго, так что все тонкости узнаем через какое-то время.

Сейчас же можно заявить, что флагманским чипом выступает модель Core i9-13900HX, которая может похвастаться 24 вычислительными ядрами. Восемь из них являются производительными, а ещё шестнадцать отвечают за энергоэффективность. Соответственно, если пользователю нужно запустить игру или приложение, то всё это будет работать на производительных ядрах, а если речь идёт про браузер или музыку в фоне, то эти задачи будут распределяться на энергоэффективные ядра. В конечном итоге это должно существенно повысить общее время автономной работы, плюс будет возможность меньше переживать о многопоточных задачах, которые иногда на ноутбуках вызывали вопросы. Ждём процессоры в продаже.
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