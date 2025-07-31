Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 235

Согласно утечке от довольно надёжного инсайдера, компания Intel без лишнего шума расширяет линейку Arrow Lake-S, добавляя как десктопные, так и мобильные процессоры. В частности, речь идёт о трёх новых моделях, основанных на базе уже доступного Core Ultra 5 235, но с конфигурациями на 14 и 10 ядер, ориентированных на низкое энергопотребление. Core Ultra 5 235A, судя по всему, практически ничем не отличается от оригинального Ultra 5 235 — та же конфигурация ядер, частоты, теплопакет, встроенная графика и так далее. В свою очередь, 235TA — это уже упрощённая версия — базовые частоты снижены до 1,6 ГГц (E-ядра) и 2,2 ГГц (P-ядра) против 2,9 ГГц и 3,4 ГГц у обычной версии. Энергопотребление также уменьшено — 35 Вт базовое и 114 Вт в турбо-режиме, тогда как стандартные модели потребляют 65/121 Вт соответственно.

Встроенная графика не изменилась — всё те же 3 ядра Xe с частотой 300 МГц. Отдельно стоит выделить модель Core Ultra 5 235UA, которая разработана для максимально энергоэффективных мобильных решений. Этот чип оснащён 12 ядрами — 2 производительных (P-ядра) и 8 эффективных (E-ядер), а также двумя дополнительными маломощными ядрами (LP E-ядра), аналогично мобильной линейке Core Ultra 200H. Всего процессор поддерживает 14 потоков. В отличие от других представителей Arrow Lake, он изготавливается по техпроцессу Intel 3, а не TSMC N3B, что делает его особенным в серии. Стоимость новинок пока что не раскрывается, но производитель явно не ждёт фурора.