Intel готовит к релизу процессоры Granite Rapids-AP

Сегодня в сети были опубликованы изображения следующего поколения процессоров Intel Granite Rapids-AP, предназначенных для серверов с сокетом LGA 7529 — они, вероятно, будут готовы к релизу в следующем году. Сокет Intel LGA 7529 разработан для платформы Birch Stream, которая будет использовать процессоры 6-го поколения Granite Rapids-AP и Sierra Forest. Это не первый раз, когда мы видим сокет LGA 7529, но, кажется, только сейчас Intel начала отправлять свои процессоры следующего поколения Granite Rapids своим первым клиентам для оценки и тестирования. На опубликованных фотографиях, опубликованных пользователем с ником Yuuki_AnS, мы впервые видим раннюю версию процессора Intel Granite Rapids-AP, имеющего массивную интегральную теплопроводящую пластину спереди и огромное количество контактных площадок на задней стороне.

Это огромный чип для огромного сокета, в который по сути можно установить шесть процессоров AMD Ryzen. Дополнительные сведения, предоставленные инсайдером, указывают на три варианта процессоров Intel Granite Rapids-AP, которые готовятся к релизу в первую очередь — речь про 18-ядерный вариант с TDP 250 Вт, 35-ядерный вариант с TDP 350 Вт и 60-ядерный вариант с TDP 500 Вт. Это, безусловно, просто безумное энергопотребление, но на самом деле пользователи должны понимать, что это процессоры для серверов в центрах обработки данных — они не будут использоваться в домашних условиях, так что переживать о TDP нет необходимости.