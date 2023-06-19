Intel готовит к релизу процессоры Meteor Lake и не только

Похоже, что запуск линейки Raptor Lake Refresh — не единственное обновление, которое планирует Intel на ближайшее будущее. Надёжный источник сообщил, что компания готовится анонсировать модельный ряд Sapphire Rapids Refresh, плюс появились примерные даты релиза поколений процессоров Meteor Lake и Arrow Lake. Безусловно, на данный момент основное внимание уделяется запуску поколения Raptor Lake Refresh — как минимум из-за того, что недавно Intel изменила премиальную упаковку для процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS. Кто-то может рещить, что это незначительное изменение, но Intel обычно делает такие шаги, когда готовится к запуску новой серии процессоров.

При этом, что весьма очевидно, поколение Raptor Lake Refresh не принесёт существенного повышения производительности. Конечно, частоты будут выше, и есть слухи о том, что обновлённые чипы могут получить улучшенный контроллер встроенной памяти, но это не даст существенного прироста производительности в конечном итоге. Впрочем, в компании никто и не стремится к тому, чтобы выпустить невероятно мощные процессоры. Производитель делает ставку на Meteor Lake и именно в этом поколении можно ждать новую архитектуру, множество улучшений и повышение производительности, и именно на этом поколении производитель будет зарабатывать свои деньги, тогда как сейчас идёт стандартный апгрейд поколения для тех, кому не хочется ждать прорыва или кто не планирует апгрейдить платформу в целом.
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